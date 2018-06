Cum a ajuns Tudor Petruț, Șerban din Liceenii, în America. “Am venit aici prin căsătoria cu…”

Tudor Petruț este stabilit în America de foarte mulți ani, în Orange County, Los Angeles, acolo unde este profesor de matematică, dar unde face și reclame și are și o emisiune la TV.



Artistul a dezvăluit cum a ajuns să plece în America.

“Doina este cea de-a doua soţie a mea. Eu am venit aici prin căsătoria cu o ame­ricancă, cu care am doi băieţi. Şi, după ce lu­crurile n-au mai funcţionat, ne-am văzut fie­care de viaţa noastră. Apoi, am cunoscut-o pe actuala mea soţie, care este director de bancă şi căreia nu-i place expunerea, în general. Si­gur că mergem la evenimente împreună, dar niciodată n-am forţat-o să facă poze cu mine”, a mărturisit Tudor Petruț pentru okmagazine.ro.



Tudor Petruț a vorbit și despre cei doi băieți ai săi, Alexandru și Ștefan.

“Băieţii mei au terminat deja. Alexandru, băiatul cel mare, a terminat Relaţii Publice şi este asistent la Creative Artist Agency, cea mai mare agenţie de impresariat din lume. Face sport management şi lucrează cu mari sportivi. Cel mic, Ştefan, e un mare pasionat de automobile şi lucrează în marketing pentru Mercedes în Seattle, Washington”.

Artistul a afirmat că visează să facă un scenariu după filmul Liceenii, care i-a adus celebritatea.

“Şi mai am un vis! În fiecare vară, mă întâlnesc cu Ştefan Bănică, cu Mihai Constantin şi cu Oana Sîrbu, depănăm amin­tiri şi eu le spun tot timpul că aş vrea foarte tare să scriu un scenariu Liceenii după 30 de ani pe care să-l şi filmăm într-o bună zi”, a încheiat Tudor Petruț.