Cum arată acum actorul care l-a interpretat pe elevul Radu în Liceenii. Ipostază alături de foștii săi colegi

Seria de filme Liceenii, cu Ștefan Bănică și Oana Sîrbu în rolurile principale, s-a bucurat de un imens succes la public. În filmul “Liceenii rock’n’roll”, Ștefan Bănică Junior l-a avut coleg și pe actorul Adrian Vîlcu, cel care a interpretat rolul elevului Radu Ionescu.

Ștefan Bănică Junior a dat publicității, pe contul său de socializare, o fotografie în care apare alături de doin dintre colegii săi din pelicula respectivă, Adrian Vîlcu și Tudor Petruț, acesta din urmă stabilit de foarte multă vreme în America.

Atât Tudor Petruț, cât și Adrian Vîlcu sunt schimbați față de cum i-a cunoscut publicul pe vremea când jucau în seria de filme Liceenii.

“După încă un an, cu prietenii mei de-o viață: Adrian Vâlcu și Tudor Petruț”, a menționat Ștefan Bănică Junior lângă imaginea cu cei doi colegi ai săi.

Revederea actorilor din Liceenii a impresionant-o și pe Mihaela Rădulescu, fosta soție a lui Ștefan Bănică Junior, care a dat imediat like postării respective.



De ce n-a jucat Adrian Vîlcu în primul film Liceenii

“Noi acolo eram o gaşcă, cum se spune astăzi, şi în afara platourilor de filmare. Se simte şi pe ecran faptul că eram sudaţi. A fost un proiect interesant, iar noi chiar ne distram. Stăteam de plăcere cu orele pe platou. Bine, eu am ratat primul film. Eram în armată, împreună cu Ştefan (n.r: Bănică Jr.), numai că eu am făcut nişte prostii şi m-au tuns zero. Luasem probele, dar n-am mai putut să filmez. Eu am dat admitere la Institut în 1985, dar imediat am fost luat în armată. Şi am făcut instrucţie pe bune (râde) Mi-a prins bine atunci când am filmat cu Sergiu Nicolaescu la „Noi, cei din linia întâi“”, mărturisea Adrian Vîlcu într-un interviu pentru adevarul.ro.

Adrian Vîlcu a fost plecat o vreme în Germania, iar acum se ocupă mai puțin de actorie.

“Fără să fiu arogant, sunt în postura în care îmi permit să refuz anumite chestii. Chiar şi teatru. Dacă nu mi se pare interesant, nu mi se pare că e bine ce se întâmplă acolo, pot să zic: „Nu, mersi!“. Fără nicio supărare, dar nu vreau să fac prostituţie. Nu sunt obligat să fac chestia asta, pentru că nu trăiesc din actorie. Alţii, din păcate, nu au confortul ăsta”, mai declara Adrian Vîlcu pentru aceeași sursă.

Citește și: Cine este noul iubit al Biancăi Drăgușanu. Trăiește în mare lux | FOTO