Cum arăta Adelina Pestrițu în copilărie. Nici nu zici că e una și aceeași persoană

În fotografia de pe vremea când era doar o copilă, Adelina Pestrițu este aproape de nerecunoscut.

„Astăzi am cotrobăit prin sertarul cu amintiri și am dat peste o poză din copilăria mea. Se poate observa vechimea ei după cât de deteriorată este. Dar am vrut să o public. Eram în vacanță la bunicii mei de la Rucăr. Și vreau să vă fac o scurtă descriere a outfit-ului meu de „gală”?.

Purtam o fustă pentru care dezvoltasem obsesie și cu orice mă îmbrăcau bunicii mei, adăugam și această piesă vestimentară de mare excepție cu elastic în talie?.

Pălăria… avea un rol important. Cât era ziua de lungă, bunica mă alerga cu peria să mă pieptene, iar asta reprezenta provocarea supremă. Nu stăteam nici măcar pentru 3 minute locului, mai ales pentru o astfel de acțiune pe care o vedeam nefolositoare. Pălăria era salvatoare.

Toată ziua mă distrăm cu prietenii mei în curte sau pe uliță, cum se spune la țară. Culmea, astăzi iubesc să mă coafez, să mă tund și să îmi aranjez părul, dar iubesc și aceste amintiri prețioase. Îmi dau seamă cât de repede trecem prin viață. Acum am și eu fetița mea, pe care o dichisesc și prin prisma căreia îmi retrăiesc copilăria.

Nu uitați să fiți copii! ♥️ #memories #childhood”, le-a explicat Adelina Pestrițu fanilor ei din mediul online.

Adelina Pestrițu este o fostă asistentă și prezentatoare de televiziune. Adelina Pestrițu a devenit mămică pentru prima oară în data de 3 august 2018. Bruneta a adus pe lume o fetiță, Zenaida Maria, fruct al poveștii de dragoste pe care vedeta o trăiește cu Virgil Șteblea. Sâmbătă, 10 noiembrie, Adelina Pestrițu a botezat-o pe fiica sa. Zenaida Maria a fost creștinată de un cuplu de oameni de afaceri din Constanța, Aura și Daniel Rafte.

