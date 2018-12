Andreea ne-a vorbit, la Interviurile Libertatea, despre prima emisiune pe care a prezentat-o, dar și despre cea mai recentă producție TV în care e implicată și am descoperit că, în nouă ani, s-au cam schimbat lucrurile. La debut, era nevoie să ceară modificarea desfășurătorului, ca să i se potrivească, acum, a fost suficient un telefon de la producătorul în care are încredere ca să accepte proiectul fără să pună condiții!

De ce a refuzat unele proiecte: „Pe mine nu poți să mă pui la pupitru să bârfesc sau să vorbesc despre viața altcuiva”

„La «Provocarea starurilor» lucrez cu Monica Mihai, același producător cu care am lucrat la «Folclorul contraatacă», de la Antena 1, tot o emisiune muzicală, cu muzică populară, ușoară, cu tineri artiști, o emisiune super, care la momentul acela a avut foarte mare succes. După ani și ani, Monica s-a gândit din nou la mine și m-a sunat într-o seară. Noi nu ne mai văzuserăm de foarte mulți ani și nu ne mai vorbiserăm. Recunosc că în seara de dinaintea propunerii chiar am refuzat un alt proiect, la o altă televiziune, o emisiune care nu mă făcea să mă simt liberă în a mă exprima. Pe mine nu poți să mă pui la pupitru să bârfesc sau să vorbesc despre altcineva sau despre viața altcuiva, că, până la urmă, nu mă privește, nu este meseria mea și nu fac asta. Când m-a sunat producătoarea mea și m-a întrebat dacă vreau să fac o emisiune tip concurs, muzicală, nici nu am întrebat unde, cum, ce fel, cât se plătește, în secunda doi, am spus că accept! Până la urmă, este o provocare pentru mine, o altă provocare și întotdeauna în viață am ales să fiu provocată”, ni s-a confesat Andreea.

Vedeta TVR ne-a explicat și ce a determinat-o să nu se mai implice în proiecte care nu au nici cea mai mică legătură cu profesia ei, aceea de cântăreață. Andreea spune că în urmă cu nouă ani, la scurt timp după ce a debutat ca prezentatoare TV, a fost nevoită să renunțe la proiect, tocmai pentru că nu se mai regăsea în format. „Acea emisiune a avut un altfel de final, pentru că trebuia să intervievez niște persoane, personalități care, să zic așa, nu mi se păreau mie personalități, dar eu trebuia să le iau interviu… I-am rugat frumos să nu mă pună să fac asta, că nu este genul meu”, a mărturisit ea.

