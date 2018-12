Cum arăta casa Mădălinei Manole cu puțin înainte ca aceasta să moară | FOTO

Mădălina Manole i-a primit pe reporterii Viva! în intimitatea casei sale cu doar câteva luni înainte de a muri.

Cântăreața se mutase de doar puțină vreme în vila respectivă, unde locuia împreună cu partenerul ei de viață, Petru Mircea, și cu băiețelul lor, care pe atunci avea numai opt luni.

Casa Mădălinei Manole era una primitoare, decorată simplu, dar cu foarte mult bun gust, așa cum îi plăcea artistei.

Locuința era ceea ce Mădălina Manole dorea să fie un adevărat cămin, unde să-și găsească liniștea și să-și încarce bateriile.

„Căsuța asta a apărut după un an și jumătate de trudă, în care am muncit cot la cot cu muncitorii. Am avut și probleme, dar am crezut în visul nostru…

Am avut perioade în viață când mi-a lipsit mult liniștea unui cămin adevărat. Eram toată ziua pe drumuri, în turnee lungi și epuizante, în hoteluri, cu bagajul făcut și desfăcut după mine”, spunea Mădălina Manole.

Mai multe fotografii pe viva.ro.

Anul acesta s-au împlinit opt ani de la dispariția celei care a fost cântăreața Mădălina Manole. Artista a decedat în 14 iulie 2010, chiar în ziua în care a împlinit 43 de ani. Cântăreața a fost găsită decedată în locuința ei de pe strada Griviței din Otopeni. I.N.M.L a stabilit că Mădălina s-a sinucis înghițind un pesticid foarte toxic numit Carbofuran (cunoscut sub numele de Furadan), iar decesul a survenit în câteva minute. Mădălina Manole era căsătorită cu Petru Mircea, din mariajul lor rezultând un băiețel, Petru Mircea junior.

