Cum arată dressing-ul Andreei Bălan. „Nu sunt foarte scumpi, pentru că eu sunt o zgârcită” | FOTO

În cadrul unui reportaj pentru emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars, Andreea Bălan și-a prezentat dressing-ul. vedeta a mărturisit că nu obișnuiește să dea bani mulți pe haine și pantofi.

„Dacă atunci când aveam 20 de ani mergeam pe tocuri ca un cocostârc, acum merg numai în adidași, degeaba am tocurile. Tocurile sunt pentru ședințe foto, emisiuni și așa mai departe. Când îmi place ceva, îmi iau pe două culori, nu se poate. Nu sunt foarte scumpi, pentru că eu sunt o zgârcită. deci nu vă imaginați că dau foarte mult pe pantofi. Nu-mi place să arunc mii și mii de euro. Trebuie să ai niște pise bune, câteva, care merg aproape la orice și știi că sunt statment”, a declarat cântăreața.



Vedeta a arătat și cele mai scmpe perechi de încălțăminte pe care le are, o pereche de botine roz și o alta de culoare neagră. de asemenea, o pereche de sandale argintii.

„Asta (n.r. perechea de botine roz) a fost 900 de euro. N-al da niciodată mai mult. Mi se pare… Nici perechea asta nu mi-am dorit-o. M-a sunat stilista mea și a zis: „Acum ți-o iei, pentru că trebuie”. Am luat-o de gura ei. deci nu sunt o împătimită a lucrurilor foarte scumpe pentru că de-a lungul anilor eu am căștigat bani, dar am și pierdut bani. Și atunci am fost o chibzuită, viața m-a învățat să fiu chibzuită”, a spus Andreea Bălan.

„Cam de trei ori pe an îmi cumpăr…”, a mai afirmat ea.

Andreea Bălan a arătat și o parte din ținutele ei de scenă, dar și obiecte vestimentare foarte dragi sufletului ei. Printre acestea o fustă neagră pe care a purtat-o la prima ei apariție la TV.

„E de când aveam 1o ani, de la prima mea emisiunea tv: ba da, ba nu. Îmi e foarte dragă, nu vreau să o dau. E ceva de mare preț”, a mărturisit ea.

Andreea Bălan este prezentă pe scena muzicală din România încă de pe vremea când era doar o copilă și cânta în trupa Andre, alături de Andreea Antonescu. După destrămarea trupei, artista a început cariera solo, bucurându-se de mare succes. Andreea Bălan este căsătorită cu actorul George Burcea din luna martie a anului trecut. Cei doi au împreună o fetiță, Ella.

