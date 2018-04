Cum arată fiica lui Cătălin Radu Tănase. “Este aproape cât mine și eu am 1,85 m înălțime”

Jurnalistul Cătălin Radu Tănase are motive de mândrie. Are o fată superbă, de care este extrem de atașat.

Cătălin Radu Tănase, unul dintre cei mai apreciați reporteri de la postul de televiziune Pro TV, este tatăl unei fete care se numește Carina.

Cătălin Radu Tănase, care arăta total diferit în tinerețe, își intră foarte bine în rolul de tată atunci când nu se află pe teren și face corespondențe TV din diverse colțurile ale țării și ale lumii.

Jurnalistul, în vârstă de 45 de ani, profită de orice moment liber pentru a petrece alături de fiica sa, Carina, care are 13 ani.

Carina este o fată foarte simpatică, cu un zâmbet cuceritor.



“Lucrurile se schimbă, nu o să mai fie fetița lui tata, prințesa lui tata, o să fie o domnișoară. Mă acomodez cu fiecare etapă. Nu mi-e chiar așa ușor să văd cum crește, este aproape cât mine și eu am 1,85 m înălțime”, a declarat Cătălin Radu Tănase la emisiunea Vorbește Lumea de la Pro TV.

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru revista Viva, Cătălin Radu Tănase recunoștea că a trecut prin momente grele, când a fost abandonat de toată lumea.

“Momentul în care am fost abandonat de toată lumea, deşi treceam printr-o situaţie îngrozitoare din foarte multe puncte de vedere. E greu să te trezeşti singur, să se năruie toate lucrurile în care ai crezut, toate relaţiile, toată lu­mea ta. Mă mir că am scăpat întreg la minte şi sunt recunoscător că am trecut peste. Costurile au fost, însă, uriaşe şi de uitat, asta nu se uită niciodată. Pot să iert, poate, dar nu pot să uit. Nu pot şi nici nu vreau”, spunea el.