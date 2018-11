Cum arată Hannelore de la Insula Iubirii brunetă. Puțini ar recunoaște-o | FOTO

Hannelore are acum un look pe care i-l știe toată lumea, însă cu câțiva ani în urmă, înainte de a concura la Insula Iubirii, aceasta a avut un look total diferit.

Hannelore a fost brunetă, iar diferența dintre cum arăta atunci și cum arată în prezent este destul de mare.

În imaginile care datează de pe vremea când Hannelore era brunetă, acesta poza foarte fericită în brațele lui Bogdan, cel care a cerut-o în căsătorie și cu care și-a unit destinul în Unagaria, după încheierea show-ului Insula Iubirii.

Hannelore este una dintre cele mai controversate concurente de la Insula Iubirii, show difuzat de Antena 1.

Aceasta s-a înscris la concurs alături de iubitul ei, Bogdan, cu care era în pragul nunții. Însă, la Insula Iubirii, Hannelore a uitat de Bogdan și a avut momente de tandrețe alături de ispita Andi.

