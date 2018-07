Cum arată sora mai mică a lui Nico. A venit cu ea la TV | FOTO

Cântăreața Nico a fost prezentă în platoul unei emisiuni de televiziune alături de sora sa mai mică, Roxana Tătaru, care are 41 de ani.

Roxana, sora lui Nico, este o o prezență la fel de atrăgătoare ca și celebra ei soră. De asemenea, Roxana este și ea cântăreață.

„E diferență de 7 ani, e născută în 1977. Zilele onomastice, petrecerile le facem împreună. Sora mea cântă de la 16 ani, mergea cu mine la spectacole… Sfaturi i-am dat puține. A învățat singură și și-a ales repertoriul singură. Eu sunt foarte mulțumită de ea”, a spus Nico la emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV.

„Nu aveam timp să discutăm, să ne jucăm. Apropierea s-a produs când am crecut mai măricele. Nico a plecat de acasă de mică. Era ceva să o văd pe sora mea la televizor. Eu cânt cu soțul meu la restaurant. Am început să cânt și eu de la 16 ani. De la ea am învățat, eu nu am făcut liceul de muzică. Pe tata îl moștenim. O să am primul meu single. O să iasă în septembrie. Eo piesă de dragoste, pe sufletul meu”, a completat sora lui Nico, Roxana.

Nico este posesoarea uneia dintre cele mai bune voci feminine din industria muzicală din România. Numele ei real este Nicoleta Matei. Nico este căsătorită cu Laurențiu Matei. Artista are o fiică, Alexandra.

