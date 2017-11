Impresarul Giovanni Becali este însurat de foarte mulți ani cu o frumoasă columbiancă, pe nume Stella.

Giovanni Becali, care a fost eliberat din închisoare anul trecut, este un cunoscut impresar din țara noastră.

Giovanni Becali, care la un moment dat a anunțat că vrea să se retragă din activitate, este vărul lui Gigi Becali.

Acesta este căsătorit cu o columbiancă pe nume Stella, o prezență extrem de discretă.

Stella și Giovani s-au cunoscut acum 25 de ani la Paris, s-au îndrăgostit la prima vedere, iar de atunci au rămas împreună.

S-au căsătorit în Danemarca și au devenit părinții a trei fete.

Relația lor a fost una tumultoasă în ultimii ani. În 2008, Stella Becali a băgat divorț, pe care l-a acuzat de infidelitate. Totuși, procesul nu a fost finalizat niciodată, iar familia a rămas unită.

Din mariajul celor doi au rezultat trei fete: Pamela, Andreea și Laura.

„Am cunoscut-o pe nevastă-mea la o bancă pe Champs Elysee, ea schimba nişte bani, eu la fel şi i-am spus „Ciao bella”. Am prins-o la metrou, am strâns-o mai tare, am invitat-o la o cafea, m-am prezentat Giovani, că dacă îi spuneam că sunt din România poate nici nu ştia unde e… M-a atras că era creolă. Ne-am căsătorit în Danemarca, ea era columbiancă şi avea reşedinţa la Paris. Rămăsese însărcinată şi trebuia să ne căsătorim”, spunea Giovanni Becali la o emisiune de televiziune.