Cum erau Andreea Bălan și soțul ei înainte să devină părinți. „Pe noi Ella ne-a unit”

Andreea Bălan este căsătorită cu actorul George Burcea. Artista este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Ea și partenerul său de viață mai au o fiică, Ella.

Artista a acordat un interviu pentru postul de televiziune Antena Stars, în care a mărturisit că micuța Ella a fost cea care a făcut ca legătura dintre ea și partenerul său de viață să fie mai puterică.



„Pe noi Ella ne-a unit, în primul rând. Înainte de Ella eram un pic bezmetici, haotici așa cu relația noastră. dar cum a venit ea din start ne-am organizat, ne-am unit. Poate suntem un exemplu rar pentru că, de multe ori, copilul te desparte, mai ales cu nopțile nedormite, stresul și așa mai departe…

La noi… Noi am făcut o echipă și de aceea am vrut încă un copil, pentru că ne-am descurcat bine cu primul și am zis sigfur o să ne descurcăm și cu al doilea…”, a mărturisit Andreea Bălan.

Cântăreața a mărturisit și ce pofte are de când e din nou însărcinată și a dezvăluit că a luat două kilograme în greutate.

„… M-am documentat, am citit, merg la terapie de control și discut lucrurile acestea – cum să fiu o mamă bună, cum să am grijă să nu fie Ella geloasă, pentru că nu vreau să simtă, nu vreau să se bată, să se certe…

În prima sarcină am mâncat pepene și acum, în această sarcină, mănânc struguri mulți. Am pus două kilograme. Am 51 de kilograme, aveam 49. La cealaltă sarcină am pus 11 kilograme în total”, a precizat vedeta.

Citește și: VIDEO/ Urmăriți „Uranissima”, emisiunea prezentată de Urania. Previziuni pentru săptămâna 29 octombrie – 4 noiembrie 2018