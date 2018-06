Cum este Andreea Berecleanu în spatele camerelor de luat vederi. “Nu cred că am refuzat vreodată…”

Andreea Berecleanu a acordat un interviu pentru Antena Stars, în care a făcut dezvăluiri despre profesia sa, despre cum a perceput celebritatea și despre cum se comportă dincolo de camerele de luat vederi.

“Eu fac această meserie printr-o șansă, de la 18 ani. Nici nu știam bine pe ce lume sunt. Atunci când am devenit vedetă, practic când am devenit o persoană expusă, nu am conștientizat niciodată ce mi se întâmplă. iar când am conștientizat, făcea parte din mine. Și naturalețea a venit normal. O viață trăită firesc. Alături de carieră, mi-am clădit și o familie. Am doi copii care sunt deja mari. Toate lucrurile s-au petrecut firesc în viața mea. este o meserie ca oricare alta, în plus este expunere.

Acasă, cum se spune, în papucii noștri de acasă suntem noi. Când ieșim pe stradă suntem tot noi, o familie normală, o familie cunoscută. De aceea, în momentul în care oamenii mă abordează la supermarket, la benzinărie, oriunde, într-o vacanță, peste hotare, sunt foarte mulți români plecați, foarte mulți turiști care mă recunosc pe stradă, nu cred că am refuzat vreodată vreo fotografie, indiferent dacă era sau nu era oportun momentul, dacă eram machiată, dacă eram obosită, dacă eram după un zbor de două zile și două nopți. Nu am refuzat pentru că știu că am produs o bucurie”, a declarat prezentatoarea TV.

“Meseria, cumva, m-a ajutat și în viața de zi cu zi. sunt un om temperamental, sunt un om care nu mă înfurii, mă înfurii când e vorba de nedreptăți, am un spirit justițiar și atunci încerc să-mi păstrez cumpătul și să reacționez constructiv. Am ajuns la performanța, și pot să mă laud cu asta, de a-i îmblânzi pe ceilalți”, a încheiat vedeta.

Andreea Berecleanu, în vârstă de 43 de ani, este cunoscută publicului din România din postura de prezentatoare de știri. Vedeta este mama a doi copii, Eva și Petru, din mariajul pe care l-a avut cu fostul prezentator de televiziune Andrei Zaharescu.În prezent, Andreea Berecleanu este căsătorită cu medicul estetician Constantin Stan.

