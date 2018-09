Cum a fost surprinsă Anamaria Prodan. „Tu nici nu suportai, o certai mereu pe Nuți în serial”

Într-o fotografie pe care a publicat-o zilele acestea pe o rețea de socializare, Anamaria Prodan apare în intimitatea casei sale, gânditoare pe o canapea. Ceea ce au remarcat imediat fanii este că pe măsuța din fața ei, Anamaria Prodan are o țigară aprinsă.

„Hhhh, tu nici nu suportai mirosul de țigară ,o certai mereu pe Nuți in serial ??”, i-a atras atenția un internaut.

Elena Fulgeanu, alias Nuți, lucrează pentru Anamaria Prodan de foarte mulți ani. Ea s-a ocupat de îngrijirea lui Reghe Junior, fiul cel mic al impresarei Anamaria prodan și al antrenorului de fotbal laurențiu Reghecampf. Telespectatorii o cunosc pe Nuți după ce aceasta a apărut într-un reality-show care i-a avut ca protagoniști pe membrii familiei Prodan.

Celebra impresară este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior. Cu ani în urmă, Anamaria Prodan și familia sa au fost protagoniștii unui reality show care a prins foarte bine la public.

