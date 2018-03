Cum a fost ziua de naștere a Mirelei Boureanu Vaida. Abia seara a apucat că ciocnească un pahar de șampanie

Îndrăgita vedetă Antena 1, Mirela Vaida, pe care telespectatorii o văd în direct, în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14.00, în cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste”, și-a sărbătorit, vineri, ziua de naștere.

Mirela Vaida, care are o familie foarte frumoasă, și-a început ziua cu mari emoții, căci încă de la primele ore, fetița ei, Carla, a întâmpinat-o cântându-i ”La mulți ani” în cel mai gingaș mod cu putință.

”Carla mi-a zis de dimineață “Mami, azi e ziua ta! La mulţi ani!” și apoi mi-a cântat. Și după aceea i-am dus la piscină, am făcut piața, i-am dus la grădiniță și am mers la emisiune”, povestește Mirela, care mărturisește că după o zi atât de plină, a avut și o seară specială: ”Abia seara, după ce am culcat copiii, am băut și eu un pahar de șampanie”.

Gazda emisiunii ”Totul pentru dragoste” a avut o zi cu multe urări, multe flori, dar și cu multe surprize.

”Le mulțumesc tuturor celor care s-au gândit la mine și celor care mi-au trimis mesaje. E foarte important să știi că oamenii te apreciază și apreciază ceea ce faci”, spune Mirela Vaida, al cărei prim iubit a fost fondatorul unei trupe de la noi din țară.

În fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14.00, Mirela Vaida alături de cei patru specialiști – Carmen Grigoraș Nițescu, Nușa Buceag, Eduard Puiu și Andrei Vulpescu – îi așteaptă pe telespectatori cu povești de dragoste în care oameni se regăsesc pentru că iubirea este prezentată în toate ipostazele ei, cu bune și cu rele, cu necazuri și bucurii.