Cum l-a anunțat Silvia Chifiriuc pe Petre Roman că va fi tată. Ce dezvăluiri a făcut vedeta

Cântăreața Silvia Chifiriuc a făcut declarații despre familia sa la o emiiune de televiziune de la Pro TV.

Silvia Chifiriuc devenea soția lui Petre Roman în anul 2009. Din mariajul lor a rezultat un băiat, Petrus, de care ambii sunt extrem de mândri.

Silvia Chifiriuc, care arăta total diferit la începuturile ei în muzică, a acordat un interviu pentru emisiunea Vorbește Lumea, în care, printre altele, a povestit și cum l-a anunțat pe Petre Roman că urmează să devină tătic.

„Eram în drum spre Sinaia. I-am spus: Petre, o să am un copil cu tine!”, a dezvăluit Silvia Chifiriuc.

„În alte relații nu m-am gândit. S-a întâmplat să rămân însărcinată și nu am vrut. Dacă aș relua viața, m-aș proteja mai mai mult. Fiind tânără…știți cum e, tinerețea vine cu valurile ei. E superbă, dar sunt și părți de care nu prea ținem cont. Aș avea mai multă grijă de mine ca să nu ajung la acele momente greu de depășit. A trebuit să renunț la mai multe sarcini. Am învățat din experiențele vieții. Am făcut ceea ce am avut nevoie pentru viața mea. Acum sunt foarte fericită”,a mai spus partenera de viață a fostului premier Petre Roman.