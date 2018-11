Cum l-a cunoscut Andreea Berecleanu pe Gerard Butler. Ce spune despre întâlnirea cu fostul iubit al Mădălinei Ghenea

View this post on Instagram

Pe Gerard Butler l-am cunoscut acum cativa ani la Cannes. S-a intamplat sa stea la masa noastra, a celor cativa jurnalisti romani prezenti la un eveniment caritabil. Cum sunt atenta la detalii si le observ dintr-o privire, in timp ce mi-a intins mana ca sa facem cunostinta, i-am privit degetele, apoi ochii, apoi i-am auzit replica. Pentru ca Gerard Butler, dincolo de expresivitate, de cateva riduri mai profunde, de o privire cu greutate, are umor. Are spirit, are inteligenta, si evident, are talent. Poate ca nu mai are prospetimea unui barbat de 30 de ani, nici de 40, dar are alte atuuri care-l fac extrem de fermecator. Mi-a aparut in fata ochilor aceasta imagine de pe contul lui si am zambit. Mi-am adus aminte de o poveste si am vrut sa o impartasesc cu voi. ?