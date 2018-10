Cum l-a întâlnit Diana Dumitrescu pe soțul ei. Ce vedetă le-a făcut cunoștință

Actrița Diana Dumitrescu a fost mireasă pentru a doua oară în luna septembrie a acestui an. Vedeta s-a căsătorit în secret cu alesul inimii ei, Alin Boroi. Diana Dumitrescu a mai fost căsătorită cu producătorul Ducu Ion.

La postul de televiziune Antena Stars, Diana Dumitrescu a afirmat că și-a cunoscut actualul partener de viață într-un club, iar cel care le-a făcut cunoștință a fost Augustin Viziru.

„Sunt foarte bine, sunt foarte happy, îmi priește foarte tare. Mă ține acasă, mă lasă să fac ce vreau eu. Mi-am luat câteva zile libere după ce m-am măritat și am stat acasă, doar eu cu mine, m-am uitat la seriale. Noi ne-am cunoscut la discotecă, la club. Ne-a făcut cunoștință Augustin Viziru, căci el este foarte bun prieten cu Alin. Așa ne-am cunoscut.

Mai târziu am ieșit la masă și s-a legat. Ajunsesem în perioada în care am zis că nu mă mai interesează, că nu mai vreau, să fiu doar eu cu mine și dacă Dumnezeu îmi aduce pe cineva în viață, să fie o dragoste frumoasă, cu puțină nebunie. Am primit fix ce aveam nevoie”, a declarat Diana Dumitrescu.

