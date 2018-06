Cântărețul Cătălin Crișan și prima sa soție, Lucia Bubulac, s-au despărțit în 2009, după 20 de ani de relație. Din mariajul lor au rezultat doi copii, Daria și Raris.

Lucia Bubulac are astăzi 54 de ani și arată foarte bine, nici nu pare că au trecut anii peste ea. Esta la fel de delicată, elegantă și zâmbitoare ca întotdeauna. Fosta soție a lui Cătălin Crișan este de profesie medic și își dedică mare parte din timp celor doi copii pe care îi are din căsnicia cu solistul de muzică ușoară.



Fosta soție a lui Cătălin Crișan a avut succes și ca interpretă de muzică ușoară. S-a lansat pe piața muzicală în anul 1999, când a scos primul ei album intitulat “Lacrimi pe nisip”. Unele dintre cele mai apreciate melodii ale ei au fost “Seară de seară” sau “Nu te mai las să pleci”.

După separarea de Cătălin Crișan, Lucia Bubulac recunoștea că a suferit, dar că a fost motivată să meargă mai departe de cei doi copii ai săi.

“Aş fi ingrată să nu recunosc că am suferit, dar am luat acest eveniment ca pe o provocare a vieţii şi am fost foarte motivată avându-i alături pe Raris şi Daria (n.r. cei doi copii rezultaţi din mariajul cu Cătălin Crişan). Ei mi-au dat putere şi încredere că împreună putem să mergem mai departe”, spunea Lucia Bubulac după separarea de Cătălin Crișan.

