Cum poate să arate o super actriță de telenovele la 52 de ani. Gaviota din „Cafea cu parfum de femeie” este super lucrată la sală | FOTO

Actriţa columbiană Margarita Rosa de Francisco a ajuns o divă de nivel mondial după ce a apărut într-una dintre cele mai apreciate telenovele – „Cafea cu parfum de femeie”, unde a jucat rolul Gaviotei. Telenovela a făcut furori în România în anii ’90.

În serialul respectiv, seducătoarea tânără creaţă, cu părul lung şi atrăgătoare ca o prinţesă a făcut un cuplu fermecător cu actorul Guy Ecker, cel care i-a dat viaţă personajului Sebastian.

Acum, actriţa columbiană Margarita Rosa de Francisco are 52 de ani, însă trecerea timpului nu pare să o fi afectat deloc.

Arată incredibil de bine și se poate mândri cu un trup de invidiat, foarte bine lucrat la sala de sport. De altfel, vedeta își menține silueta făcând sport cu regularitate. De asemenea, actrița are un regim de viață cât se poate de echilibrat. Margarita Rosa de Francisco are un trup super tonifiat, are un abdomen de invidiat și nu are pic de grăsime pe corp, ci doar fibră. Imaginile cu ea în sala de sport sau în costum de baie demonstrează din plin acest lucru.

Margarita Rosa din Francisco este nu doar actriţă, ci şi cântăreaţă şi prezentatoare de televiziune. A prezentat chiar şi ştirile la televiziunea naţională din Columbia. Actrița a fost prezentatoarea show-ului El Desafio', varianta columbiană a emisiunii Ultimul trib', care va începe și la postul de televiziune Antena 1.

Margarita Rosa de Francisco a început ca model şi a participat şi la concursul de frumuseţe Miss Columbia, ajungând chiar la Miss World, la Londra, în anul 1985. Cariera sa ca actriţă a început în anul 1981, când a făcut parte din distribuţia filmului „Tacones”. În anul 1990, ea a trecut printr-o operaţie din cauza unei scolioze. După recuperare, ea a scris o carte despre exerciţiile fizice şi nutriţie.

Între anii 1988 şi 1990, vedeta a fost căsătorită cu actorul şi cântăreţul Carlos Vives, pe care l-a întâlnit pe platourile de filmare de la telenovela „Gallito Ramirez”. A urmat apoi, în anul 2003, mariajul cu Daniel Castello, de care s-a separat după un an.