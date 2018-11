Deși are o agendă foarte încărcată, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea are grijă să petreacă tot timpul care îi rămâne liber în compania fiicei ei și a lui Tavi Clonda, Victoria.

Cum zilele acestea a nins în Capitală, vedeta a profitat de ocazie pentru a-și scoate fetița la zăpadă. Însă reacția micuței nu a fost tocmai una de fericire, după cum a povestit Gabriela Cristea la emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, pe care o moderează la Antena Stars.

„Aţi văzut ce frumos a nins dimineaţă? Ca-n poveşti şi am deszăpezit ca-n basme! Eu, repede ies afară, văd că ningea ca-n poveşti, o iau pe fiică-mea pe sus şi zic: „Să mergem afară la zăpadă!” Da, dar prinţesa e tot prinţesă. Am îmbrăcat-o eu şi cum încercam s-o pun în zăpadă făcea „Ââââ” şi îşi trăgea picioarele. Zic „Ce-ai mamă, că e zăpadă”. Mimoză, mimozică. Dar aşa e prima dată. După aia, când le spui că a început să ningă, nu mai apuci să zici că ieşim la zăpadă, pentru că ei ţâşnesc în pijamale afară. Aşa că nu-mi fac probleme, până la urmă orice copil are momentul lui când vrea să se joace cu anumite lucruri”, a spus vedeta.

Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda, împreună cu care are o fetiță, Victoria. Vedeta și partenerul ei de viață urmează să devină din nou părinți de fetiță în primăvara anului viitor.

