'Sunt întrebată foarte mult cum de pot dansa în şapte luni de sarcină. Răspunsul este simplu: mereu am avut o condiţi fizică foarte bună şi, la această sarcină, a doua, mă simt mult mai bine ca la prima şi am o stare de spirit excelentă', a explicat vedeta.

Andreea Bălan a explicat pe blogul personal şi de ce a decis să alăpteze doar o lună şi să revină rapid pe scenă, după prima sarcină. 'În cazul meu, că tot am fost întrebată de nşpee mii de ori, cu Ella am ales să alăptez fix o lună pentru ca apoi să pot merge la emisiuni relaxată (în juriu la TCDU am revenit la 2 săptămâni pentru că aşa este în contract) şi la concerte fără să mă mulg prin băi. De ce să mergi la concerte aşa repede?! Iar o întrebare stupidă pusă de prea mulţi oameni. Nu e deloc repede – se merge la concerte după o pauză de 4, 5 luni, că luăm în calcul şi pauză de dinainte de naştere, 4,5 luni, în care ieşi din sistem şi în care nu există niciun câştig financiar şi se trăieşte strict din economii, dar facturile nu se opresc în aceste luni. Totodată, dacă stai prea mult acasă, adio echipa (band, dansatori, colaboratori) deoarece e firesc să îşi găsească alte joburi, nu să te aştepte pe ţine să îţi creşti copiii. Dar na, pentru unii oameni decât să îşi pună creierul la contribuţie, e mai simplu să mă judece pe mine şi pe alte artiste care s-au reîntors rapid pe scenă. Şi a te întoarce pe scenă nu înseamnă că pleci de acasă şi laşi bebeluşul de izbelişte, înseamnă că pleci câteva ore şi te întorci acasă chiar în aceeaşi zi şi faci asta de câteva ori pe luna la început, nu prea des', a mai spus Andreea Bălan pe blogul ei. Peste două luni, Andreea va aduce pe lumea cel de-al doilea copil.

