Cum s-a dat de gol Carmen Negoiță că e Moș Crăciun

Carmen Negoiță își amintește că niciunul dintre copii nu s-a supărat pe ea când a aflat adevărul despre Moș Crăciun. Acum Ingrid este adolescentă și face liceul în Anglia, planul fiind ca și Harry să studieze tot acolo, de la anul. Însă amândoi continuă să se bucură la fel de mult de cadourile primite de Crăciun, chiar dacă știu adevărul.

„Bine, ei cumva s-au prins când erau mai mici că eu sunt cea care pune cadourile. Cred că aveau cam 10 ani când și-au dat ei seama. Au descoperit un cadou sus, în dressing, nu știu ce au căutat acolo și au dat de el, apoi l-au văzut sub brad și cumva și-au dat seama”, a declarat, pentru Libertatea, Carmen Negoiță.

„Noi ne bucur ăm să primim cadouri!”

Ani la rând, Carmen Negoiță a dat dovadă de dexteritate în așezarea darurilor sub bradul de Crăciun. Și asta pentru că având doi copii, atenția trebuia să fie și mai mare pentru a nu-i scăpa vreun detaliu care ar fi constituit un indiciu pentru Ingrid și Harry.

„Dar înainte de asta a fost o fază foarte haioasă. Am plecat undeva la munte și când am plecat nu era nimic sub brad și când ne-am întors au găsit cadourile. Deci… cine a pus cadourile? Bineînțeles că până s-au urcat ei în mașină, eu le-am lăsat sub brad de când am plecat de acasă. Și-au dat seama pe parcurs”, ne-a povestit femeia de afaceri. Pe la 12 ani, ei știau deja și făceau liste. Mesajul copiilor a fost clar: „Știm că voi sunteți Moș Crăciun, dar nu-i problemă, noi ne bucurăm să primim cadouri, e OK”, a adăugat Carmen Negoiță.

