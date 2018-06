Cum scapă Gabriela Cristea de kilogramele în plus. “Slăbesc un kilogram pe săptămână”

Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a fost prezentă în platoul emisiunii Xtra Night Show de la Antena 1, unde a făcut declarații despre cum reușește să slăbească după ce a născut-o pe fiica sa, Victoria.

Vedeta a explicat că a luat 18 kilograme în timpul sarcinii, iar acum a mers la nutriționist și are un regim cu ajutorul căruia reușește să dea jos câte un kilogram pe săptămână.

“Slăbesc un kilogram pe săptămână. Evident că în timpul sarcinii m-am umflat. Ţin un regim. Am fost la nutriţionist, am mai ţinut o dată regimul ăsta. Este un regim sănătos, de fapt.

Când te duci la nutriţionist să nu te aştepţi să spună că pocneşti din degete şi slăbeşti. Poate poţi, dacă te înfometezi. Eu nu am vrut, până la urmă nu am de ce. Nu am un target, vreau doar să slăbesc sănătos. Am luat 18 kile în sarcină”, a declarat prezentatoarea de televiziune.

La aceeași emisiune, Gabriela Cristea a făcut și anunțul despre cununia religioasă cu muzicianul Tavi Clonda, partenerul ei de viață. Evenimentul va avea loc în toamna acestui an.

“Ne-am hotărât să facem cununia religioasă în toamnă. Nu am hotărât data, o să fie o chestie foarte intimă”, a detaliat vedeta.