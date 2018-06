Cum se distrează Mirabela Dauer în turneele din America. “Mă duc la Las Vegas și joc”

Mirabela Dauer este pasionată de jocuri de noroc. Cântăreața a dezvăluit, într-un interviu pentru emisiunea online „De vorbă cu Iulia Zgripcea”, că îi place foarte mult să joace și asta face ori de câte ori merge în turneu în America.

„Mă duc la Las Vegas şi joc şi-mi place foarte tare. Sunt două hoteluri pe care eu le iubesc foarte tare acolo, Wynn şi Encore, şi stau ori la unul, ori la altul – ţin aceeaşi firmă. Când stau acolo mă simt o divă, pentru că hotelul este foarte frumos, foarte curat, foarte elegant.

Nu mă apropii de fereastră, pentru că am fobia înălţimii, dar infiferent de etajul la care stau, trag perdelele şi din pat văd panorama Vegasului. Este superb! Eu ador Vegasul! Am câteva oraşe din America pe care le ador: New Yorkul, Vegasul, cele mai aglomerate, cele mai zăpăcite, alea le iubesc eu!”, a declarat Mirabela Dauer.

Mirabela Dauer, în vârstă de 70 de ani, este una dintre marile artiste ale generației de aur a muzicii românești. Vedeta este foarte iubită de public de toate vârstele. de-a lungul carierei sale impresionante, Mirabela Dauer a lansat numeroase șlagăre care au ajuns la inimile celor care o ascultă.

În ultima perioadă, Mirabela Dauer a avut probleme de sănătate, însă a reușit să le depășească cu bine.

