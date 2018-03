Cum se menține în formă Oana Sîrbu. Încă din liceu are fluctuații în greutate

Oana Sîrbu are 49 de ani, dar nimeni nu-i dă vârsta reală, atât de bine arată. Verdeta are câteva reguli pentru a se menține în formă.

Oana Sârbu, care are un băiețel care se numește Alex, pare că a găsit elixirul frumuseții. În vârstă de 49 de ani, artista nu-și arată nici pe departe vârsta reală.

Oana Sîrbu, care a dezvăluit într-un interviu care a fost cel mai greu moment din viața ei, are câteva reguli foarte bine stabilite atunci când vine vorba despre cum se menține în formă.

“Am şi eu grijă de mine: sunt o tipă destul de organizată în programul zilnic, sunt cu băgare de seamă în privinţa hranei – deşi îmi permit răsfăţuri dulci, ori de câte ori am poftă şi, din fericire, fără repercusiuni asupra siluetei: încă din liceu, fluctuaţiile mele de greutate sunt mici, de 3 kilograme în plus sau în minus. Mă odihnesc pe măsura necesităţilor trupului meu, mă dau şi eu cu o cremă pe faţă, mai fac şi puţin sport, merg la înot, la yoga, la pilates…

Însă nu fac nimic ieşit din comun, îngrijirile mele sunt aceleaşi pe care le practică orice femeie de bun simţ: nu urmez o dietă strictă, nu iau nu ştiu ce pilule magice, nu folosesc nu ştiu ce creme-minune. Sigur, bine ar fi fost să fi putut mereu să fac toate lucrurile astea cu consecvenţa de azi. Adu-ţi aminte că eu am în spate trei decenii de carieră şi nu întotdeauna timpul fizic mi-a permis să mă ocup de mine cu constanţă. Cel puţin la capitolul somn, stăteam deseori foar­te prost, din cauza turneelor lungi, şi de câte trei-patru luni. Ce să mai zic de condiţiile în care călătoream în trenuri îngheţate, în au­to­carele Filarmonicii din Ploieşti, care se stri­cau mereu în drum, cântam în săli unde era la fel de frig ca afară, în oraşe mai mari sau mai mici unde, oricum, toată lumea făcea foamea, şi nici noi, artiştii, nu aveam de unde să ne cumpărăm ceva de mâncare…

Mie, de-atunci, aşa de tare mi-a intrat frigul în oase, că şi azi sufăr teribil peste iarnă: când ies din casă, umblu înfofolită, când sunt acasă, am ca­lo­riferele deschise la maximum, iar când plec în va­canţă, fie aleg destinaţii însorite, fie mă interesez de sistemul de încălzire al hotelului. Dacă se poate să am şi un şemineu în cameră, e perfect!”, detalia artista într-un interviu pentru Formula As.