Cum și ce îi reproșa Bianca Drăgușanu lui Victor Slav. I-a zis-o verde-n față la TV | FOTO

La sfârșitul anului trecut, Bianca Drăgușanu l-a avut invitat în emisiunea “Te vreau lângă mine”, de la kanal D, pe nimeni altul decât fostul ei partener de viață și tatăl fiicei ei, Victor Slav.

Atunci, mai în glumă, mai în serios, Bianca Drăgușanu încerca să-i transmită lui Victor Slav semnale de nemulțumire.

Vedeta a povestit atunci că a fost răcită cobză, iar Victor nu a avut deloc grijă de ea, așa cum a procedat ea când el a avut probleme de sănătate.

“Am răcit. Și în situația asta eu nu mă vait, nu mă tăvălesc pe jos, nu zic mă doare aia, mă doare aia, cum fac bărbații. Dar tot în situația asta m-am trezit că nu primesc nici măcar un ceai, nici măcar un paracetamol, nici măcar puțină atenție. Nu: “Tu, ia și tu de aici o aspirină. Ești bine, nu ești bine”. Și colac peste pupuăză, cobor aseară din dormitor și eram în picioarele goale. Și zice către mine: “Auzi, tu ai coborât și ești și în picioarele goale”. Deci mai e și pisălog pe deasupra. Adică gen: nu-mi dai tu un ceai, nu-mi dai tu o vitamină, nu mă întrebi dacă mi-e bine, mă mai și cerți că sunt în picioarele goale. Dar tu când ești răcit, mai ai un pic și gata ești victimă. Tu când ești răcit: nu mai pot, mă doare aia, mă doare ailaltă, vai mi-e rău, vai leșin, nu mai pot, mă doare capul, fă-mi un ceai, fă-mi o omletă, fă-mi supă cu găluște, fă-mi găluște cu prune. Are și pofte când e răcit. iar eu, care abia vorbesc, n-am primit o vitamina C. N-am primit nimic. Un ceai, ceva, nimic”, i-a reproșat Bianca Drăgușanu lui Victor Slav.

“Deci astea vin de la tine. Eu am crezut că te pune producătorul să zici. Ai terminat? Vreau să spun că nu sunt întâmplător aici. Am venit să te văd și eu live și când am auzit ce spui despre mine, m-am oripilat. Am răcit pe loc. Nu că ar fi pentru prima oară când se întâmplă treaba asta…

Pe cuvântul meu de om că nu are dreptate. Spune tu acum, în fața națiunii, câte ceaiuri mi-ai făcut tu mie?”, i-a replicat Victor Slav Biancăi.

“Câteva, câteva”, i-a răspuns aceasta.