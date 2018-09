Cum și-a cunoscut Tania Popa soțul: după o noapte nebună în club. „M-a cerut după o săptămână, le-am spus alor mei după doi ani”

Tania Popa și partenerul ei de viață, Veaceslav Damian, formează un cuplu de 10 ani. Tania Popa și Veaceslav au împreună un băiat, Slavic. Actriţa a mai fost căsătorită de două ori şi din primul mariaj are o fiică, Daria, în vârstă de 18 ani.

La emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars, Tania Popa și-a amintit despre cum a început relația cu cel alături de care și-a întemeiat o familie.

„Eram cam drunk and in love (beată și amorezată), nu se uită… M-a cerut de nevastă într-o săptămână, ne-am căsătorit pe ascuns și le-am spus alor mei după doi ani. Habar nu am ce s-a întâmplat.

Am vorbit în fiecare seară până la trei dimineața în parcare. Fetele așteaptă prințul, eu l-am prezentat după două luni după ce ne-am căsătorit”, a povestit Tania Popa.

Citește și: VIDEO/ Povestea familiei de bucureșteni care s-a mutat în sălbăticia Apusenilor: „Dacă eşti bogat spiritual, nu ai nevoie de foarte mult cash în portmoneu”