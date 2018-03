Cum și-a început Iulia Vântur cariera. Ce făcea la 15 ani

Iulia Vântur a început să muncească de la o vârstă fragedă. primii săi bani i-a făcut din prezentări de modă.

Iulia Vântur a fost prezentp mulți ani pe micile ecrane din România, în calitate de prezentatoare de știri sau de emisiuni de divertisemnt.

Plecată de multă vreme în India, țara iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan, Iulia Vântur a reușit să se impună și acolo, participând la evenimente și diverse prezentări de modă. Anul acesta, Iulia Vântur și-a lansat un nou single, demonstrând că se descurcă foarte bine și ca solistă.

Însă, primii bani, senzuala vedetă i-a făcut pe vremea când avea doar 15 ani și participa la prezentpări de modă.

“Am câştigat primii bani la vârsta de 15 ani, din prezentări de modă. Apoi am devenit instructor de manechine. De pe atunci mă trezeam în week-end la ora 5:00, făceam naveta de la Iaşi la Suceava şi Botoşani, unde se ţineau cursurile, iar în pauzele dintre acestea lucram la teme. În primul an de facultate am prezentat o emisiune-magazin la o televiziune locală. Atunci am făcut primii paşi pe „sticlă”, m-am lansat în eter, mi-am deschis aripile, am prins curaj şi am învăţat să zbor. De atunci îmi trăiesc visul! A urmat un alt job de prezentator de ştiri la altă televiziune locală, iar după aproape doi ani am reuşit să intru în echipa ştirilor Pro TV, în urma unui concurs cu probe grele.

Au fost ani de muncă de dimineaţa de la 5:00 până noaptea la 24:00, în care fiecare secundă era importantă. Am învăţat multe despre această meserie, despre mine şi, cel mai important, am lucrat într-o echipă unită, dedicată. Am realizat reportaje frumoase, am editat multe poveşti, pentru o perioadă am experimentat şi postul de producător de ştiri şi aveam intervenţii live la fiecare jurnal. După doi ani şi ceva am primit propunerea de a veni la staţia-mamă, în Bucureşti, pentru a fi corespondent şi prezentator al ştirilor matinale de weekend”, dezvăluia Iulia Vântur în cadrul unui interviu pentru publicația Taifasuri.