Cum și-a petrecut Adela Popescu prima zi de vacanță. „Eu și Radu, soțul meu iubit, împreună, unul lângă altul, arzând de dorință…”

Vineri, Adela Popescu a avut ultima emisiune Vorbește lumea, de la Pro TV, din acest sezon. Vedeta a intrat în vacanță. Pe blogul ei, Adela Popescu a povestit cum a petrecut prima sa zi de vacanță alături de soțul ei, Radu Vâlcan, și de băiețelul lor, Alexandru.

„… Am pus multă presiune pe prima zi de vacanță.

Am vrut să fac de toate și culmea, mi-au și cam ieșit.

Așadar după micul dejun, Radu a plecat cu Alexandru în parc, iar eu mi-am întins masa de masaj. O oră jumate m-a frământat Delia, timp în care mi-am organizat cu ochii minții ziua pe mai departe. Și avea să arate cam așa:

Un episod sau două din Povestea Slujitoarei cât doarme copilul acompaniată de un bol de fructe, apoi somn. Am prins chiar două ore sănătoase. M-am trezit fresh cu gândul la înghețată și popcornul de la film. Așadar am chemat-o pe mami la noi pentru două ore, timp în care ne-am făcut de cap cu Oceaneight.

Radu a murit de plictiseală, eu am fost ok. Bine, puteam să mă uit și la un perete gol, că starea de vacanță m-ar fi făcut să exclam cu ușurință, vai, ce glet de calitate s-a folosit! ?

La întoarcere am făcut piața și eu m-am bucurat rău de tot când am văzut că picură. Copilul era acasă fericit, mâncat chiar și cu un duș făcut. ? Mami a plecat acasă și mi-a lăsat la niște rufe spălate de ea, de mama mea, și m-am hotărât să fac o selecție prin frigider.

Radu a încins grătarul, iar Alexandru a vărsat prin toată casa o pungă de făină. O fericire.

În fine. Printre rugăminți, negocieri, o durere de sciatică ce mi-a coborât pe piciorul stâng- cam devreme totuși pentru săptămâna 21 de sarcină – pupaceli, ne-am așezat toți la masă. Carne pe grătar, cartofi la cuptor, salată de roșii, pâine proaspătă, Radu vin, eu bere fără alcool, Alexandru apă.

Ar fi fost o seară chiar reușită dacă nu ne ciuruiau țânțarii… Sunt extrem de mulți și agresivi.

După puțin timp am luat-o spre dormitor. Băiță, negocieri, spălat pe dinți, iar negocieri, Gogu, povestea celor Trei purceluși, pune plapuma, ia plapuaă, hai să ne ținem toți de mână, inclusiv cu Gogu, am reușit să adormim. Băiatul zic. ?

Visasem întreagă zi la momentul ăsta, copilul dormind liniștit și eu și Radu, soțul meu iubit, împreună, unul lângă altul, arzând de dorință… să dăm drumul la Netflix. :)))) Visul ni s-a îndeplinit preț de 20 minute, urmând să cădem lați pe baricade în urma unei zile extenuante de vacanță. ?”, a mărturisit ea.

Vedeta de televiziune Adela Popescu este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Adela Popescu este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan din anul 2015. Cei doi au împreună un băiețel care se numește Alexandru.

