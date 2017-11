Cum a slăbit Adela Popescu 18 kilograme. Dietă cu două alimente

Adela Popescu a reușit să scape destul de repede de kilogramele acumulate în timpul sarcinii.

Adela Popescu, care este mămica unui băiețel, este una dintre cele mai cunoscute actrițe, cântărețe și prezentatoare de televiziune de la noi.

Adela Popescu formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc împreună cu actporul și prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan.

În timpul sarcinii, Adela Popescu a luat în greutate asemenea tuturor femeilor care urmează să devină mămici.

Cu toate acestea, vedeta a reușit să scape destul de repede de kilogramele acumulate, 18 mai exact. A reușit să le dea jos rapid.

„Toţi oamenii m-au sfătuit să nu fac efort prea mare atâta timp cât alăptez, pentru că există riscul să pierd lactaţia, ceea ce nu îmi doresc.

Am dat jos, totuşi, câteva kilograme, pe bază de oboseală. În două luni şi jumate am slăbit 11 kilograme fără să fac nimic special, nu am ţinut nici dieta şi nu am făcut nici sport”, a dezvăluit Adela Popescu.

Totuşi, după ce a terminat cu perioada de alăptare, vedeta a recurs la un regim bazat pe două produse alimentare: iaurt şi fructe confiate, cu ajutorul cărora a dat jos și restul kilogramelor și a ajuns la silueta de vis de dinainte de a deveni mămicăpotrivit apropotv.ro.