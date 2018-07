Cum a slăbit fiul lui Marcel Toader 18 kilograme într-o lună. „Eram diform”

Omul de afaceri Marcel Toader are un fiu care se numește Maximilian. Tânărul ajunsese să cântărească suta de kilograme, însă a reușit să slăbească și acum arată foarte bine.

Maximilian Toader a explicat, la emisiunea Star Matinal, de la Antena Stars, cum a dat jos 18 kilograme într-o perioadă de o lună și ceva.

„Am avut 103 kilograme acum un an. Am vrut să fac o schimbare să slăbesc. Am ţinut o dietă pe care nu o recomand oricui.

Am făcut foamea şi am slăbit 18 kilograme într-o lună şi ceva. Tata nu m-a mustrat să slăbesc, doar că exagerasem cu sala şi eram diform.

Nu îmi mai găseam haine pentru mine şi trebuia să îmi fac haine la comandă”, a afirmat fiul lui Marcel Toader.

Citește și: INVESTIGAȚIE LIBERTATEA. Polițiștii locali de la Sectorul 4 sunt puși de șefi să escorteze camioanele firmelor preferate, ca să nu achite taxe