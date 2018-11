Emil Rengle a povestit, în cadrul serialului online „Viaţa bate vlogul”, difuzat pe platforma protvplus.ro, despre momentul în care i-a povestit mamei sale că este bisexual.

„Eram la masă, iar mama amesteca în mâncare, lângă aragaz. Eram îndrăgostit atunci de un bărbat şi credeam că aceea e dragostea adevărată. Astfel, am decis că e momentul să-i mărturisesc mamei, căci lui tati încă n-am avut curaj să-i spun. Am început să tremur foarte tare şi atunci am putut să spun doar „Mie îmi plac şi bărbaţii, mamă, în aceeaşi măsură în care îmi plac şi femeile”. La început, mama a crezut că e o glumă. A zis râzând „ştiu”.

Apoi i-am spus că-mi plac pe bune şi bărbaţii. A izbucnit în plâns (…). Mama a plâns pentru că a crezut că a făcut ceva greşit. Că ea este de vină. Şi că m-a educat greşit. Şi este vina ei. Şi se învinovăţeşte până în ziua de azi. Maică-mea nu poate să se uite în ochii mei şi nu poate să accepte că aş putea să vin într-o zi acasă cu un bărbat şi să zic: el este familia mea”, a povestit Emil Rengle, potrivit adevarul.ro.

Emil Rengle este cel care a câștigat show-ul „Românii au talent” 2018, difuzat de postul de televiziune Pro TV. De asemenea, el a câștigat și premiul pentru originalitate în cadrul aceluiași concurs. Emil Rengle este cunoscut drept „coregraful vedetelor”, fiind și coregraful principal de la Vocea României. Artistul este cunoscut ca fiind coregraful a mai multor artişti din România, având mai multe colaborări alături de Alexandra Stan, Inna, Alex Velea şi Loredana Groza.

