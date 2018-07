Cum a ținut-o minte mama unui coleg din liceu pe Amalia Enache. “Ești fata care…”

Vedeta a explicat că această preocupare a ei pentru a avea o dantură cât mai sănătoasă a fost remarcată și de mama unuia dintre colegii săi de liceu. Atunci, la petrecerea de majorat a colegului său, Amalia Enache a mers cu periuța de dinți după ea pentru a se putea spăla pe dinți după masă.

“Mama unui fost coleg din liceu, când am întrebat-o după foarte mulți ani de la absolvire dacă mă mai recunoaște, mi-a spus: “Cum să nu, Amalia! Ești fata care a venit la majoratul băiatului meu cu periuța de dinți la ea, să te speli după masă”.

Cine mă cunoaște, știe că am dintotdeauna o preocupare, să nu-i zic obsesie, pentru dantură. Să fie sănătoasă. Am căutat mereu cei mai buni medici”, a povestit Amalia Enache pe contul său de socializare.

Citește și: Previziuni Urania pentru perioada 7 – 13 iulie 2018. Lună Nouă în Rac. Venus va intra în zodia Fecioarei