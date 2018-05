Cum vrea Sânziana Buruiană să își crească fetița. “Fata mea o să știe de mică”

Într-o postare pe care a făcut-o în mediul virtual, Sânziana Buruiană a explicat cum vrea să își crească fetița, Izabela, astfel încât aceasta să fie pregătită pentru viață.

În postarea respectivă, Sânziana Buruiană vorbește și despre modul în care a fost crescută ea pe vremea când era copil.

“Eu zic să ne pregătim copiii să fie niște luptători pentru societatea asta în care trăim între hiene, oameni care ne bagă otravă în mâncare ca să se îmbogățească… Așa este, să nu ne răsfațăm copiii… Eu am fost răsfățată, crescută ca un bibelou și am avut un șoc când am văzut răutatea oamenilor… Fata mea o să știe de mică cursul vieții, că animalele se pot îmbolnăvi, la fel și oamenii, că Moș Crăciun există dacă vrem noi, vreau să știe care este realitatea, să înteleagă viața de mică.

Este destul de deșteaptă și sunt sigură că o pot pregăti pentru viață… Eu când eram mică nu știam ce e aia boală În nici un caz nu aflam când murea cineva, eram protejată maxim de tot și la prima deceptie parcă mi se sfârșise lumea… Am avut un șoc… Mă voi ocupa ca ea să înțeleagă cursul vieții, să înțeleagă că nu toți oamenii sunt buni, să se ferească cât poate să nu i se pară o tragedie când îi moare animăluțul preferat, să înțeleagă că acesta este cursul vieții… E greu, e dur, dar mai bine să ai un copil pregătit, un copil puternic, decât un adult copil visător…”, a scris Sânziana Buruiană.



Sânziana Buruiană este căsătorită cu Nicolae Zuluf din octombrie 2015. În ianuarie 2016 a venit pe lume fiica celor doi, Izabela.