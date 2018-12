Dacian Varga a sunat-o pe tânăra pe care a agresat-o. Ce i-a spus la telefon

În urmă cu câteva zile, fostul fotbalist Dacian Varga a fost în centrul unui scandal monstru după ce s-a aflat că acesta a agresat o tânără pe nume lLrisa Judele, la Târgul de Crăciun din Capitală.

Larisa Judele, fosta iubită a lui Adrian Alexandrov, actualul partener de viață al Eleni Udrea, a depus plângere la poliție împotriva lui Dacian Varga, actualul iubit al cântăreței de muzică populară Maria Constantin.

Acum, tânăra Larisa Judele a dezvăluit că a fost sunată de Dacian Varga imediat după incident.

„Este o situaţie neplăcută, atât pentru mine, cât şi pentru familia mea. Îmi doresc să se termine. Mi-a afectat familia foarte mult. Am vrut să vorbesc cu Maria, cred că l-am prins într-un moment nepotrivit. Era foarte nervos. S-au spus unele cuvinte. Nu sunt fosta lui iubită. Vreau să clarific unele lucruri. Mi-aş dori să se termine! Nu sunt fosta lui.

Am fost doar o femeie lovită, în stare de şoc. Am chemat poliţia imediat după. Am dat declaraţiile la presă. Probabil dacă nu acţionam atunci nu o mai făceam niciodă. De acum înainte doar poliţia… Am fost şi la IML. Problema şi motivul au fost nişte neînţelegeri şi nişte cuvinte negative. Eu îl cunosc pe el, dar nu am mai vorbit cu el de foarte mult timp. I-am văzut întâmplător.

El a fost foarte supărat că au ajuns cuvinte negative la el, că eu aş fi vorbit urât despre el. Că aş fi spus că e nepotrivit pentru Maria. Femeile vorbesc mult uneori şi prost şi am căzut eu la mijloc. Am martori, sunt oameni care s-au oprit acolo, sunt prietenele mele.

Nu vreau să mai intru în detalii. El m-a sunat, şi-a cerut scuze mie şi familiei mele, eu încerc să trec peste şi să iert. Nu vreau să port duşmănia asta în suflet. Este o lege. Eu am o plângere făcută”, a spus Larisa Judele la emisiunea Acces Direct, de la Antena 1.

