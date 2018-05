Dan Bittman, declarație neașteptată. “Aș plăti oricât ca să fiu lăsat în pace”

Dan Bittman, în vârstă de 56 de ani, a acordat un interviu pentru Formula As, în care a făcut declarații neașteptate.

Solistul trupei Holograf a mărturisit că s-a simțit mereu un spirit liber.

“Eu m-am simţit întotdeauna un spirit liber şi am să fiu mereu partizanul libertăţii de orice na­tură ar fi ea, de la libertatea de exprimare şi de a gândi, până la libertatea rasială sau sexuală. Nu îmi plac constrângerile, deşi multe dintre ele ne sunt impuse de societatea în care trăim.

Această în­cercare a mea de a-mi păstra libertatea are un cost, şi încă unul foarte mare, dar nu-mi pare rău: aş plăti oricât ca să fiu lăsat în pace! S-au speculat multe amănunte ale vieţii mele private în presa de can-can, dar trăim foarte “la vedere” cu toţii, oa­meni obişnuiţi sau persoane publice, şi a devenit un fel de mândrie să fii tot timpul în pagina de Face­book, de Instagram, ori în reviste. Eu nu am fost întotdeauna pentru lucrul acesta, pentru că supraexpunându-te public, începi să-ţi cam pierzi din umor, să nu mai fii amuzant, proaspăt.

Poate şi eu am fost “luat de val”, atunci când am început să realizez şi să prezint emisiuni de televiziune şi să constat câtă notorietate îţi aduc, dar acum nu aş mai face asta doar de dragul de a mă “da pe sticlă”. Oricum, am foarte multe alte lucruri de făcut şi mă simt bine când am agenda încărcată”, a declarat Dan Bittman.

Artistul a vorbit și despre familia sa. Întrebat care este cel mai frumos lucru pe care îl face împreună cu familia sa, Dan Bittman a răspuns:

“Faptul că împărţim un cămin, că îm­părtăşim un spirit de familie, că sun­tem uniţi şi că ne iubim cu ade­vă­rat. Mie mi se face dor de copii tot tim­pul, nu numai când sunt plecat în tur­nee, dar şi în timpul zilei, când lipsesc de di­mi­neaţa până seara de acasă, prins cu di­verse treburi. Dacă ei pleacă de­vreme la şcoa­lă, iar eu vin târziu acasă, se în­tâmplă să nu ne vedem de­loc, dar când ne întâlnim, fie şi mă­car pentru cinci minute, atunci asta mă linişteşte, mă bucură. Nu ştiu cât de mult îi bucură şi pe ei, dar eu am ne­voie de asta, e o constantă a zilelor mele bune, frumoase, împlinite…

…Fiecare din ei are pro­blemele vârstei lui, dar orice criză în­cercăm să o sur­montăm, discu­tând. Împre­ună cu mama lor, Liliana Ştefan, în virtutea unei relaţii pe care o avem de mai bine de 26 de ani, încercăm să gă­sim soluţii de co­mun acord şi să apla­năm eventua­lele ten­siuni. Im­portant este că sun­tem prieteni, că mă străduiesc să înţeleg problemele gene­raţiei lor şi îmi sunt dragi toţi tinerii, pentru en­tu­ziasmul şi energia lor, aşa cum îi văd şi la concertele noastre”.