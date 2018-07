Dan Capatos a ratat-o pe Simona Halep în clubul de fițe. Ce spune prezentatorul TV

Prezentatorul de televiziune Dan Capatos a fost invitat la emisiunea Otravă pentru Codin de la revista Viva.

Printre altele, Dan Capatos și Codin Maticiuc au vorbit despre prezența jucătoarei de tenis Simona Halep la un club de fițe din Mamaia. Dacă Codin Maticiuc a reușit să facă o poză la club cu numărul 1 mondial în tenisul mondial, Dan Capatos a mărturisit că a ratat întâlnirea cu aceasta, deși se afla și el în localul respectiv.

„Mai era când am venit și eu când am venit la L… în seara aia? Noi eram la concert la ziua lui Răzvan (n.r. soțul Deliei), la concert în N… (n.r. alt club). Am plecat în L…. N-am venit împreună (n.r. cu Codin Maticiuc), am venit la vreo jumătate de oră după. Și nu știu când ai făcut tu poza. Cântam pe o melodie de-a Deliei, i-am luat pălăria Monicăi Bîrlădeanu și mi-am făcut eu un… Băi, am fost acolo și nu am făcut poze! Bine, am făcut poze în alte ocazii cu ea. M-am împrietenit cumva cu tatăl ei, un băiat senzațional…

… Eu știam că e Simona acolo, dar nu credeam că mai e. Eu știam cu multe ore înainte…

E senzațională. Și la mine vin mulți și stau la poze, îți dai seama acum că nu la nivelul ăsta, dar nu am refuzat niciodată pe nimeni. Nici când mâncam, nici când făceam alte lucruri…

Prima oară când am prins-o, mânca la … Singură la masă, într-o duminică la prânz. Eu eram cu ai mei. Mamă, Simona! patroana localului m-a văzut că mă dădeam de ceasul morții. „Ce-i măi Dane?”. „Vreau să fac și eu o poză, dar mi-e jenă, nu pot să o deranjez de la masă”. „haide, bă, că e prietenă și ea vine des aici. E prietenă cu noi”. Na, machedoni și ei. „Bă, te rog eu mult, nu o deranja de la masă”. Am mai stat. Ea venea de la antrenament și mânca singură acolo. Și cu patroana de mână, m-am dus și i-am zis că vreau să fac și eu o poză cu ea. Am făcut poză, ca după câteva luni… la hotel, la Brașov, trebuia să urc la etajul 13, și se oprește liftul la opt și cine se suie? Ea. ea, în halat, venea de la piscină. Iar mi-a fost jenă, cum să fac poză cu ea? Era la vreo câteva săptămâni după poza de la local. O întreb: „Ce faci?”. „Uite am fost și eu la saună, la relaxare”. Și pe mine mă ardea telefonul în buzunar. Aș fi fost cel mai mare c… dacă aș fi făcut poză cu ea în halat de baie, ar fi fost poza secolului. Am lăsat-o: „sărut-mâna, te pup””, a povestit Dan Capatos.

