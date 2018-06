Dan Negru face mărturisiri. “Am fost un răsfățat al bonusurilor financiare”

Dan Negru revine în weekend cu un nou sezon al show-ului Next Star, pe care îl moderează la Antena 1. Prezentatorul de televiziune se va lupta pentru audiență, printre altele, cu meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal 2018, care se desfășoară în Rusia.

“Răzvan Popescu, finu’ meu, a ținut să spună la radio că la 47 de ani ai mei sunt singurul din divertismentul tv care s-a “bătut” în audiențe cu 4 Campionate Mondiale.

Am fost un răsfățat al bonsurilor financiare obținute de pe urma audiențelor, însă recunosc că Mondialele cu Zidane sau Materazzi cu Puyol sau David Villa mi-au venit de hac și mi-au înjumătățit facturile…

Sâmbătă începe un nou sezon de Next Star și performanța mea personală e că sâmbătă mă iau la “bătaie” cu al 5-lea Campionat Mondial de Fotbal.



Pariul meu e Uruguay. Sunt anti-cote pariuri, nu cred în Brazilia sau Germania și am pariat pe Cavani și Suarez.

Uruguay iese din grupe și bate Spania în sferturi…

Până aici am pariat”, a afirmat Dan Negru pe internet.

