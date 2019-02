Daniel Buzdugan, glume plecând de la cazul falsului medic italian. „Mărire de vocabular, îngroșare de obraz, rinoceroplastie nazală”

Daniel Buzdugan a postat pe contul său de socializare o fotografie în care apare îmbrăcat în echipament specific medicilor. Imaginea este însoțită de un mesaj în care omul de radio face haz de necas vizavi de cazul falsului medic italian Matteo Politi, cel care a operat în România.

„Vă aștept la BuzdEstet Clinic:

– Mărire de vocabular

– Micșorare de vârstă

– Rinoceroplastie nazală

– Îngroșare de obraz

– Micșorare de pedeapsă

– Extirpare de dușmani

– Mărire de frunte ( soliști manele)”, a scris Daniel Buzdugan în mediul online.

Cazul medicului fals a fost dezvăluit de o investigație Libertatea. Reporterii ziarului au descoperit că Direcția de Sănătate Publică, din subordinea Ministerului Sănătății, i-a dat aviz escrocului italian Matteo Politi, care a ajuns să opereze de zeci de ori în România, chiar și la Spitalul privat Monza, deși nu are studii de Medicină. Cazul lui Matteo Politi a fost preluat de presa internațională, inclusiv de cel mai cunoscut ziar din lume – The New York Times.

