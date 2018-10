Daniela Gyorfi e foarte strictă cu dieta ei. „Dacă mă îngraș un kilogram iau foc”

Luna aceasta, Daniela Gyorfi a împlinit 50 de ani. Arată fără reproș, afișând un trup cu forme foarte bine conturate.

La 50 de ani, vedeta cântărește 50 de kilograme și mărturisește că este foarte atentă să nu ia în greutate.



„Eu spun câţi ani am când mă întreabă cineva. Am 50 de ani, 50 de kilograme şi dacă mă îngraş un kilogram iau foc! Fiind mică de statură, 1,64 cm, încerc să mă încadrez în 49-50 kg, iar dacă depăşesc, bineînţeles că fac foamea. În rest, nu am secrete legate de cum mă”conserv”, fac chestii pe care le face orice om normal.

Îmi mai fac injecţii cu botox la faţă, mă dau cu cremă, am grijă cât mănânc. Uite, nu prea mănânc ciorbe şi mâncare gătită, în schimb prefer dulciurile! Nu fumez, nu beau alcool. Cât despre sport, mereu zic „de luni ajung la sală”, dar se întâmplă să ajung la cântări, la repetiţii, deci oriunde, dar nu acolo”, a explcat Daniela Gyorfi pentru click.ro.

Daniela Gyorfi este una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală din România. Formează un cuplu cu George Tal. Cei doi împreună o fetiță, Maria.

