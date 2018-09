Daniela Gyrofi dă detalii despre fetița ei. „Acuma se vrea cântăreață”

Daniela Gyorfi a afirmat că își dorește ca fiica ei, Maria, să fie independentă atunci când se va face mare. Artista a oferit amănunte despre micuță la emisiunea pe care Simona Gherghe și Alex Velea o prezintă la postul de televiziune Antena 1.

„E cu after school, cu karate, cu limba germană, că este clasă de germană. I-am explicat că cine are carte are parte. Trebuie să învețe. Vreau să fie o femeie independentă, puternică. Acuma se vrea cântăreață. Dansează, cântă, dar până să danseze și să cânte, trebuie să învețe. Eu vreau să se facă ce vrea ea”, a declarat Daniela Gyorfi.

În vârstă de 49 de ani, Daniela Gyorfi este una dintre cele mai senzuale artiste de de pe scena muzicală din România. În viața personală, Daniela Gyorfi formează un cuplu foarte unit împreună cu impresarul George Tal. Cei doi au împreună o fetiță adorabilă, Maria.

