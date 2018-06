Dave Evans (FOTO stânga), acum în vârstă de 64 ani, continua să concerteze singur, imaginea sa fiind asociată cu grupul de Cartea Recordurilor. Pentru bucureșteni, suprinza cea mare vine din partea unui restaurant italian central care îl are diseară, după ora 20.00 invitat să încingă o porție de hard rock printre mese. Australianul, care a ajuns în trupă, după ce Malcom Young a dat un anunț într-un ziar, în 1973, a cântat în primul an din prodigioasa istorie a megatrupei, fiind înlocuit cu faimosul Ronald Belford ”Bon” Scott, soferul formației

Povestea artistică lui Dave Evans a început la 17 ani, pe când acesta i-a întâlnit pe Malcom Young, Colin Brugess și pe Larry van Kriedt. În perioada când Dave cânta, în trupa a venit și fratele mai mic al lui Malcom, faimosul Angus Young. Sandra, cumnata lor botează trupa AC/DC și așa s-a născut una dintre cele mai cunoscute formații la nivel global. Cu Evans ca solist, AC/DC au întregistrat succesele ”Can I sit next to you, girl” și ”Rockin’ in the Parlour” și a fost filmat primul videoclip. Dave Evans a mai concertat alături de o turpă românească tribut band-ul AC/DC, intitulat The R.O.C.K.

