De câte ori a avut Dani Oțil permisul suspendat. „Am fost țap ispășitor pentru că aveam o față cunoscută”

Prezentatorul de televiziune Dani Oțil este mare pasionat de mașini și motoare. Acesta a acordat un interviu pentru epiesa.ro, în care a dezvăluit când și-a luat permisul de conducere, dar și de câte ori a avut permisul suspendat și care a fost prima mașină pe care a condus-o.

„În august 1998 am făcut 18 ani, în septembrie am dat de permis și am luat cu 26 sala, iar moto peste câțiva ani cu 25 și am fost foarte supărat”, a declarat el.

„Am avut permisul suspendat doar de două ori în viață. O dată pe nedrept, pentru că am făcut cu motocicleta ceva ce face oricine în trafic și am fost țap ispășitor pentru că aveam o față cunoscută. Prima oară în județul Timiș, plecam spre București, trebuia să ajung într-un timp record. Și sătul să văd o mașină de poliție care ne ținea la respect cu clasicul 90 la oră, am forțat un pic o depășire și mi-am luat-o”, a explicat dani Oțil.

„Prima mea mașină cu acte, pe numele meu, a fost un V. Polo, o versiune pe care nu vi-o puteți imagina, este rarisimă. Are un motor pus invers, din 1989. Mașina consuma 3,8 la sută motorină, atât de puțină încât bușonul nu avea cheie și nicio formă de a-l încuia. A fost o mașină super stricăcioasă și deși vânzătorul mi-a promis că găsesc piese, n-am găsit nicio piesă potrivită niciodată. Sigur, atunci nu intrai pe net să cauți piese, ci dădeai telefoane în ziar până te plictiseai”, a mai spus el.

