De ce nu a plecat Nuami Dinescu din țară. „Aș fi putut să profit de valul de simpatie care se crease atunci în lume pentru România”

Nuami Dinescu, pe care telespectatorii o cunosc din postura de fostă asistentă de televiziune la o emisiune prezentată de Teo Trandafir, a făcut o mărturisire în mediul online. Actrița a vorbit despre posibilitatea de a pleca din România și de a se stabili în altă țară.

„După ’90, după ce grație unui medic excepțional i-am tras una morții peste ochi, aș fi putut să profit de valul de simpatie care se crease atunci în lume pentru România și să plec să-mi caut de altă viață; la momentul ăla umblam din teatru în teatru, Reșița, Brașov, Craiova, căutând, parcă, sufletului casă în care să se așeze, să simtă că acolo îi e locul.

Aș fi putut să fiu azi într-o insulă în Grecia, era prima opțiune, și, deși iubesc Grecia cu tot ce are într-un fel pe care nu mi-l explic, mi-am șters totul din minte și am reînceput să bat la ușa teatrului.

Au mai fost uși deschise către lume, dar nu am putut, pur și simplu. Nu am încercat să-mi explic niciodată de ce. Am făcut bine, am ales prost, nu știu, știu doar că m-am trezit cu gândul asta de dimineață”, a notat Nuami Dinescu pe o rețea de socializare.

„Nu am niciun gând de plecare… Mă duc și văd și alta lume și mă întorc acasă, nu știu altă cale”, a mai spus vedeta.

