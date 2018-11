De ce nu o ia Ciprian Marica de nevastă pe Ioana. „Nu înţeleg de ce un act ar trebui să schimbe lucrurile” | FOTO

Ciprian Marica a acordat un interviu pentru revista OK! în care a vorbit despre relația pe care o are cu frumoasa Ioana Marcu.

Iubita lui Ciprian Marica, Ioana Marcu, este din Constanța și anul acesta a terminat Medicina. Deși formează o familie și au doi copii, cei doi nu și-au oficializat relația.

Ciprian Marica a explicat care este motivul pentru care nu s-a căsătorit încă cu Ioana Marcu.

„Lucrurile s-au petrecut natural între noi. Ioana a terminat anul acesta Facultatea de Medicină şi făcea practică la cabinetul stomatologic unde mergeam eu. Aşa ne-am cunoscut. Mi s-a părut că are ceva anume şi chiar are acel ceva… Având o anume vârstă, am considerat că trebuie să-i acord timp, să cunoşti omul şi să te alegi cu ceva în urma relaţiei respective. Nu ştiam cum va fi, dacă va fi de lungă durată sau nu.

Nu cred că un act schimbă datele problemei sau lucrurile. Trăim foarte bine şi nu avem nicio problemă. Familia mea e în siguranţă şi aşa, nu trebuie să se simtă în siguranţă în spatele unui act. Eu nu cred în reguli. Atâta timp cât noi suntem bine aşa, nu înţeleg de ce un act ar trebui să schimbe lucrurile sau i-ar da o siguranţă în plus. Şi, repet, la noi în familie nu s-a discutat asta, nu s-a pus problema”, a declarat Ciprian Marica.



„Am ajuns la o vârstă de la care mi-am trasat nişte principii sănătoase şi ştiu ceea ce-mi doresc, în primul rând. Toate vin la momentul potrivit. Nu cred că trebuie să alergăm. Văd fete, văd băieţi care disperă că au ajuns la o vârstă la care nu s-au căsătorit sau nu au făcut un copil sau mai ştiu eu ce n-au realizat.

Eu cred că totul se întâmplă atunci când ţi-este dat să se întâmple, consider că trebuie să-ţi trăieşti prezentul, să ai o perspectivă asupra viitorului apropiat, însă trecutul nu ne ajută cu nimic, nu-l putem schimba”, a mai spus el.

