De ce nu poate Fuego să țină cură de slăbit. Nu poate să renunțe la dulciuri și pace

Fuego a mărturisit care este motvul pentru care îi este imposibil să țină cură de slăbit. Nu se poate abține sub nicio formă de la dulciuri.

Fuego, pe numele său real Paul Surugiu, are o plăcere vinovată, și anume aceea de a consuma dulciuri.

Fuego, care împodobește singur bradul în ciuda diverselor glume care se fac pe seama lui, a explicat că din cauza dependenței sale de delicatese dulci nu poate ține o cură de slăbire cap-coadă.

Fuego, care și-a aniversat ziua de naștere în luna august a acesti an, a oferit declarații în acest sens în cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune Antena Stars.

„Și am mâncat tot felul de nebunii. Acum, știi care e ideea, eu nu am ținut niciodată o cură de slăbire, să spun mă bag la slăbit, o lună de zile mănânc numai ce trebuie. Mănânc două zile și după aceea iar o dau pe dulciuri, pentru că eu iubesc dulciurile, nu am ce să fac.

Iubesc dulciurile și mai iubesc ceva, sarmalele, pe care nu le mănânc doar de Crăciun. Și cum se fac sarmalele în Maramureș și în Ardeal, nu se fac nicăieri. În Moldova sunt mai slăbuțe așa, pentru că e mai puțină carne, la noi se pune afumătură, chișcă și e o nenorocire totală. Gata, nu mai vorbim despre mâncare, că tot despre mâncare îmi vine să vorbesc… Nu sunt obez, dar am un pic de gușă și fălci”, a mărturisit Fuego, la Antena Stars.