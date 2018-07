“Nu o să vă arăt chiar tot. O mini trusă de machiaj, rimel, ceva de obraji, nu vă arăt tot că nu are rost. Am două telefoane și am nevoie de o baterie externă. Vitamina c, am o tuse de vreo 3 săptămâni și nu scap de ea și eu consider că dacă port vitamina în geantă e suficient… de buze, balsam. Și o cremă pentru mâini și mai am portofelul, cardul și o pilă de unghii pentru că cel mai groaznic lucru e să agațe unghia, groaznic”, a spus Gina Pistol, potrivit Spynews.

“Nu plec niciodată fără card, fără bani la mine, niciodată și fără cheia de la casă cred”, a mai spus Gina Pistol. “Și geanta o schimb… O să mă vedeți că am perioade de 2-3 luni cu aceeași geantă, mie mi-e lene să schimb gențile pentru că cu cât este mai mare cu atât îmi vine să bag mult mai multe prostii în geantă și niciodată nu ți se pare că e suficient de mare, dar cam așa schimb gențiile, asta nu înseamnă că nu am genți, am genți acasă, doar că nu le schimb foarte des, de lene”, a spus Gina Pistol.

Gina Pistol a muncit până la epuizare la filmările pentru noua emisiune de la Antena 1, “Poftiți la nea Mărin”, care va fi difuzată începând de duminică, 8 iulie. Frumoasa blondă, despre care se spune încă de anul trecut că ar fi iubita secretă a lui Smiley, ne-a dezvăluit la ce cazne a supus-o gazda show-ului estival, simpaticul, dar neînduplecatul Marin Barbu.

