De ce a renunțat Jean de la Craiova la regimul vegetarian. Motivul e foarte clar

Cântărețul de manele și muzică de petrecere Jean de la Craiova a ținut un regim vegan timp de un an de zile, dar a renunțat rapid la el.

Jean de la Craiova, care a avut o copilărie foarte grea, a mărturisit că a fost convins de o artistă de la noi să treacă la dieta, mai exact să adopte regimul vegetarian.

Cea care l-a convins pe Jean de la Craiova să încerce regimul vegetarian a fost cântăreața Anamaria Ferenț, care este stabilită în America de foarte multă vreme.

Însă, Jean de la Craiova, care a devenit tată la vârsta de 19 ani, nu a putut ține regimul vegetarian mai mult de un an, și acela cu întreruperi. Artistul a explicat că ajunsese să nu mai aibă putere să cânte.

“Anamaria Ferenţ mi-a spus că de mică nu mănâncă carne. Am zis să ţin şi eu. Am ţinut un an, dar cu întreruperi. Nu mai aveam putere când cântam”, a spus Jean de la Craiova la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1.