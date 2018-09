De ce i-a retras Andreea Berecleanu pe copiii ei de la școlile de stat. Vedeta a spus totul abia acum

Andreea Berecleanu și-a dorit ca cei doi copii ai săi, Eva, de 17 ani, și Petru, de 13 ani, să aibă o educație cât mai bună. De ani buni, vedeta a renunțat la școli de stat românești pentru aceștia.

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru cristinastanciulescu.ro, prezentatoarea de televiziune a explicat de ce a luat această decizie cu ani în urmă.



„Eu am renunțat la programa româneasca când Eva era în clasa a VII-a, primul semestru, și Petru era în clasa a II-a. A fost o decizie bine cântărită chiar dacă a părut spontană. Răbdarea mea ajunsese la limită. Dădusem prea multe șanse și nu mai eram dispusă la niciun fel de risc fiind vorba de viitorul copiilor. Știu că sunt elevi foarte buni la școlile de stat, că studiază mult individual sau că au zilnic meditații acasă, la fel cum știu și că sunt profesori remarcabili în școlile de stat, unii dintre ei motivați de pasiunea pentru această profesie, alții demotivați de salarii sau de obraznicia unor copii. Este decizia fiecărui parinte de a alege, împreună sau nu cu copilul său, ce considera că este mai potrivit. Noi am ales sistemul britanic de învățământ”, a explicat vedeta TV.



„Școala britanică este complet diferită de școala românească. Toate materiile sunt studiate în limba engleză, examenele sunt aceleași ca și pentru nativi. Inclusiv corectarea anumitor testări se face de către o comisie britanică. Abordarea este diferită, conținutul informației este privit din altă perspectivă, nu neapărat mai ușoară, dar cu siguranță mai prietenoasă și mai logică decât în manualele romanești. În plus, cel puțin în ce privește manualul de limba română, cel pe care am apucat să-l descopăr cât Eva era încă în sistemul de stat, este dezamăgitor. Și aceasta este părerea multor profesori. Spre exemplu, Iapa lui Voda a lui Sadoveanu era urmată de poezia lui Cărtărescu. Nu se mai ține cont de o succesiune a curentelor literare? Dacă nu, atunci să se facă meditații și cu părinții înainte de a intra copiii la școală. Săptămâna trecută, am prezentat la Observator ca în manualul de biologie inima apare desenată în partea dreaptă„, a mai spus ea.

Andreea Berecleanu, în vârstă de 43 de ani, are doi copii superbi, Eva și Petru, din mariajul pe care l-a avut cu fostul prezentator de televiziune Andrei Zaharescu. În prezent, Andreea Berecleanu este căsătorită cu medicul estetician Constantin Stan.

