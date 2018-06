De ce se teme Maria Marinescu în vacanțe. “Am ajuns și pe la urgență. A fost urât”

Maria Marinescu va pleca la mare cu familia ei. Vedeta a mărturisit că este foarte grijulie când vine vorba de copii. Acesta are grijă ca aceștia să nu meagă la piscină, pentru că a avut experiențe neplăcute din această cauză în trecut.

“Mie îmi place la mare, orice, numai să fiu lângă apă. Soțului meu îi place la munte, mie îmi place la mare. Deci trebuie să mă duc și la munte, că el merge la mare. E cam haos așa (n.r. în vacanță), că suntem vreo nouă când plecăm toți, și cu bone, și cu copii. Dar e frumos. După aceea avem nevoie de un weekend singuri. Acum ne ducem o săptămână cu copiii la Neptun, iar după aceea vedem. Soțul meu face castele de nisip, stă cu ei în apă, îi aruncă… Eu stau la plajă mai mult…

Sunt o mamă precaută. Nu-i las în piscină, mi se pare că iau boli. Cu frigul, că răcesc nu am probleme, dar cu piscina da. Am pățit niște… am ajuns pe la urgență prin Constanța. De la piscină, cu enterocolită. Viruși la stomac, vomitat. A fost urât și acum încerc să evit piscina. Că se bălăcesc toți copii și unii sunt bolnavi”, a declarat Maria Marinescu într-un interviu pentru Antena Stras.



Întrebată despre cel mai extrem și periculos sport pe care l-a făcut Maria Marinescu a răspuns:

“Wakeboard. Nu știu dacă este periculos, dar am căzut o dată. Rău. În rest nu prea mă aventurez”.

